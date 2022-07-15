Иран провел презентацию новейших морских беспилотников на фоне слухов о передаче БПЛА россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Военно-морской флот Ирана в пятницу представил свой первый дивизион кораблей и подлодок, способных нести вооруженные беспилотники. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Arabiya.
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"Была представлена первая дивизия авианосцев ВМС Ирана, состоящая из кораблей и подразделений подлодок, несущих все типы беспилотников для боя, обнаружения и уничтожения, - сообщило государственное телевидение. - Все типы новейших передовых беспилотников, производимых военными и министерством обороны, пролетели над водами Индийского океана, чтобы продемонстрировать свои возможности".
"Поскольку мы знаем об агрессивном настроении системы господства (США), необходимо с каждым днем укреплять наши оборонные возможности", - заявил по телевидению командующий иранской армией Абдолрахим Мусави.
"Если враги допустят ошибки, эти дроны принесут им достойный сожаления ответ", — предупредил он во время презентации.
Детали
Иран начал разрабатывать свою программу беспилотников в 1980-х годах во время ирано-иракской войны.
Дополнение
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать россии до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.
Глава иранского МИД прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах Тегерана поставить россии беспилотники, сообщает La Repubblica. Министр подчеркнул, что Иран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.
Отметим, что диктатор россии владимир путин на следующей неделе посетит Иран.