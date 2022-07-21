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Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до "дружніх" країн

Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до "дружніх" країн

Київ • УНН

 • 511801 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Іран готовий постачати передові безпілотники та іншу військову техніку "дружнім" країнам. Про це заявив командувач Сухопутних військ Ірану Кіомарс Хейдарі, повідомляє Tasnim News Agency, передає УНН.

Деталі

Бригадний генерал Кіомарс Хейдарі повідомив, що країна розробила та виробила передові безпілотні літальні апарати (БПЛА) для підтримки розвідки та бойових дій.

Він також підкреслив структурні зміни у збройних силах Ірану, які дають змогу прискорити модернізацію зброї для збільшення дальності дії та точності.

Доповнення

Заява Хейдарі пролунала за тиждень після того, як США звинуватили Іран у підготовці постачання до росії сотень безпілотників для використання під час вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян спростував це звинувачення у нещодавній телефонній розмові зі своїм українським колегою.

Раніше цього місяця країна заявила, що планує створити п'ять нових військових частин, призначених для БПЛА.

Крім того, Тегеран стверджує, що розробив ракету класу "земля-земля" з радіусом дії, здатним завдати удару по Ізраїлю.

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