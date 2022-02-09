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The Washington Post

Іран представив балістичну ракету великої дальності, здатну вразити бази США та Ізраїлю

Іран представив балістичну ракету великої дальності, здатну вразити бази США та Ізраїлю

Київ • УНН

 • 24483 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Тегеран у середу представив балістичну ракету великої дальності, здатну вразити бази США у регіоні, а також націлитись на територію Ізраїлю. Про це УНН пише з посиланням на на іранські ЗМІ.

Деталі

Державне телебачення повідомило, що ракета, що отримала назву "Хайбар-бастер", працює на твердому паливі та здатна проникати у протиракетні щити з високою маневреністю на етапі приземлення.

Нова ракета має дальність польоту 1 450 км. Примітно, що найближча точка Ізраїлю до Ірану знаходиться близько 1000 кілометрів.

Повідомляється, що Іран також має ракети, які можуть пролетіти до 2 000 кілометрів.

За повідомленням іранського інформаційного агентства Tasnim, модифікована конструкція ракети зменшила її вагу на третину порівняно з аналогічними ракетами, а час її підготовки до пуску скоротився до однієї шостої порівняно зі звичайним.

Серед інших її особливостей можна відзначити маневреність та високу швидкість ураження цілей.

Назва "Хайбар-бастер" пов'язана з єврейським замком на території сучасної Саудівської Аравії, захопленого мусульманськими воїнами на зорі ісламу в 7 столітті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль заявив про успішні випробування системи перехоплення балістичних ракет поза земної атмосфери

Доповнення

Тим часом у вівторок у Відні відновився 8-й раунд ядерних переговорів 2015 року, який було зупинено більш ніж на тиждень, щоб дозволити делегаціям повернутися до своїх столиць для політичних консультацій.

Уряд Ірану відмовився вести прямі переговори зі Сполученими Штатами, які у 2018 році в односторонньому порядку відмовилися від угоди та знову ввели жорсткі санкції проти Ірану.

Переговори у Відні нині відбуваються за сприяння європейських офіційних осіб.

Раніше

В січні Іран випробував двигун твердопаливної ракети, призначеної для запуску супутників. Носії супутників зазвичай використовують рідке паливо, але твердопаливні ракети можуть бути адаптовані для мобільних пускових установок, які можна переміщати будь-куди. Чисто твердопаливні ракети найчастіше асоціюються із системами балістичних ракет.

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