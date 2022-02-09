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15 марта, 19:03 • 103023 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134921 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118812 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112674 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102292 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100210 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87752 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Иран представил баллистическую ракету большой дальности, способную поразить базы США и Израиля

Иран представил баллистическую ракету большой дальности, способную поразить базы США и Израиля

Киев • УНН

 • 24477 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Тегеран в среду представил баллистическую ракету большой дальности, способную поразить базы США в регионе, а также направить выстрела на территорию Израиля. Об этом УНН пишет со ссылкой на иранские СМИ.

Детали

Государственное телевидение сообщило, что ракета, получившая название "Хайбар-бастер", работает на твердом топливе и способна проникать в противоракетные щиты с высокой маневренностью на этапе приземления.

Новая ракета имеет дальность полета 1 450 км. Примечательно, что ближайшая точка Израиля до Ирана находится около 1000 километров.

Сообщается, что Иран также имеет ракеты, которые могут пролететь до 2 000 километров.

По сообщению иранского информационного агентства Tasnim, модифицированная конструкция ракеты уменьшила ее вес на треть по сравнению с аналогичными ракетами, а время ее подготовки к пуску сократилось до одной шестой по сравнению с обычным.

Среди других ее особенностей можно отметить маневренность и высокую скорость поражения целей.

Название "Хайбар-бастер" связано с еврейским замком на территории современной Саудовской Аравии, захваченного мусульманскими воинами на заре ислама в 7 веке.

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Дополнение

Тем временем во вторник в Вене восстановился 8-й раунд ядерных переговоров 2015 года, который было остановлено более чем на неделю, чтобы позволить делегациям вернуться в свои столицы для консультаций.

Правительство Ирана отказалось вести прямые переговоры с Соединенными Штатами, которые в 2018 году в одностороннем порядке отказались от соглашения и вновь ввели жесткие санкции против Ирана.

Переговоры в Вене сейчас проходят при содействии европейских официальных лиц.

Ранее

В январе Иран испытал двигатель твердотопливной ракеты, предназначенной для запуска спутников. Носители спутников обычно используют жидкое топливо, но твердотопливные ракеты могут быть адаптированы для мобильных пусковых установок, которые можно перемещать в любое местоо. Чисто твердотопливные ракеты чаще всего ассоциируются с системами баллистических ракет.

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