Иран представил баллистическую ракету большой дальности, способную поразить базы США и Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Тегеран в среду представил баллистическую ракету большой дальности, способную поразить базы США в регионе, а также направить выстрела на территорию Израиля. Об этом УНН пишет со ссылкой на иранские СМИ.
Детали
Государственное телевидение сообщило, что ракета, получившая название "Хайбар-бастер", работает на твердом топливе и способна проникать в противоракетные щиты с высокой маневренностью на этапе приземления.
Новая ракета имеет дальность полета 1 450 км. Примечательно, что ближайшая точка Израиля до Ирана находится около 1000 километров.
Сообщается, что Иран также имеет ракеты, которые могут пролететь до 2 000 километров.
По сообщению иранского информационного агентства Tasnim, модифицированная конструкция ракеты уменьшила ее вес на треть по сравнению с аналогичными ракетами, а время ее подготовки к пуску сократилось до одной шестой по сравнению с обычным.
Среди других ее особенностей можно отметить маневренность и высокую скорость поражения целей.
Название "Хайбар-бастер" связано с еврейским замком на территории современной Саудовской Аравии, захваченного мусульманскими воинами на заре ислама в 7 веке.
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Дополнение
Тем временем во вторник в Вене восстановился 8-й раунд ядерных переговоров 2015 года, который было остановлено более чем на неделю, чтобы позволить делегациям вернуться в свои столицы для консультаций.
Правительство Ирана отказалось вести прямые переговоры с Соединенными Штатами, которые в 2018 году в одностороннем порядке отказались от соглашения и вновь ввели жесткие санкции против Ирана.
Переговоры в Вене сейчас проходят при содействии европейских официальных лиц.
Ранее
В январе Иран испытал двигатель твердотопливной ракеты, предназначенной для запуска спутников. Носители спутников обычно используют жидкое топливо, но твердотопливные ракеты могут быть адаптированы для мобильных пусковых установок, которые можно перемещать в любое местоо. Чисто твердотопливные ракеты чаще всего ассоциируются с системами баллистических ракет.