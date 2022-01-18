Ізраїль заявив про успішні випробування системи перехоплення балістичних ракет поза земної атмосфери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Ізраїль заявив, що успішно випробував систему, призначену для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери. Про це інформує УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Деталі
Система "Стріла" (Arrow-3) є частиною протиракетної оборони, яку Ізраїль розробив останніми роками, щоб захистити себе у конфлікті із Іраном або регіональними воєнізованими угрупованнями, такими як ліванська "Хезболла" або палестинський ХАМАС у секторі Газа.
У Міноборони заявили, що система виявила мету та випустила по ній два перехоплювачі Arrow-3, назвавши місію успішною.
"З кожним кроком уперед, з кожним розвитком ми забезпечуємо державу Ізраїль можливостями для захисту від загроз, що розвиваються, — йдеться в заяві міністра оборони Бені Ганца. — Наші системи дають Ізраїлю свободу стратегічного маневру".
Система була розроблена державною оборонною компанією Israel Aerospace Industries у співпраці з Агентством протиракетної оборони США.
Додамо
Протиракетна оборона меншої дальності Ізраїлю була яскраво продемонстрована під час минулорічної 11-денної війни в Газі, коли палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС випустило по Ізраїлю понад 4000 ракет. Військові кажуть, що вони перехопили близько 90% ракет, на які вони націлилися, а решта здебільшого впала на відкриту місцевість.