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Израиль заявил об успешных испытаниях системы перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы

Израиль заявил об успешных испытаниях системы перехвата баллистических ракет вне земной атмосферы

Киев • УНН

 • 16675 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Израиль заявил, что успешно испытал систему, предназначенную для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Система "Стрела" (Arrow-3) является частью противоракетной обороны, которую Израиль разработал в последние годы, чтобы защитить себя в конфликте с Ираном или региональными военизированными группировками, такими как ливанская "Хезболла" или палестинский ХАМАС в секторе Газа.

В Минобороны заявили, что система обнаружила цель и выпустила по ней два перехватчика Arrow-3, назвав миссию успешной.

"С каждым шагом вперед, с каждым развитием мы обеспечиваем государство Израиль возможностями для защиты от меняющихся угроз, — говорится в заявлении министра обороны Бени Ганца. — Наши системы дают Израилю свободу стратегического маневра".

Система была разработана государственной оборонной компанией Israel Aerospace Industries в сотрудничестве с Агентством противоракетной обороны США.

Добавим

Противоракетная оборона меньшей дальности Израиля была ярко продемонстрирована во время прошлогодней 11-дневной войны в Газе, когда палестинская военизированная группировка ХАМАС выпустила по Израилю более 4000 ракет. Военные говорят, что они перехватили около 90% ракет, на которые они нацелились, а остальные в основном упала на открытую местность.

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