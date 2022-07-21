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Иран готов экспортировать военную технику и оружие в "дружественные" страны

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Иран готов поставлять передовые беспилотники и другую военную технику "дружественным" странам. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари, сообщает Tasnim News Agency, передает УНН.

Детали

Бригадный генерал Киомарс Хейдари сообщил, что страна разработала и произвела передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поддержки разведки и боевых действий.

Он также подчеркнул структурные изменения в вооруженных силах Ирана, позволяющие ускорить модернизацию оружия для увеличения дальности действия и точности.

Дополнение

Заявление Хейдари прозвучало через неделю после того, как США обвинили Иран в подготовке поставок в россию сотен беспилотников для использования во время вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян опроверг это обвинение в недавнем телефонном разговоре со своим украинским коллегой.

Ранее в этом месяце страна заявила, что планирует создать пять новых воинских частей, предназначенных для БПЛА.

Кроме того, Тегеран утверждает, что разработал ракету класса "земля-земля" с радиусом действия, способным нанести удар по Израилю.

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