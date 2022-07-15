Кулеба зателефонував главі МЗС Ірану: говорили про продаж зброї росії та крадене зерно

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«Під час нашої розмови міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: росія не повинна ні від кого отримувати військову допомогу. Він запевнив мене, що росія не зможе продати вкрадене українське зерно Ірану», - написав міністр у своєму Twitter.

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Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що Іран має намір у прискореному порядку передати росії до кількох сотень безпілотників, зокрема здатних нести озброєння.

Глава іранського МЗС прокоментував слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про плани Тегерана поставити росії безпілотники, повідомляє La Repubblica. Міністр наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

Зазначимо, що диктатор росії володимир путін на наступному тижні відвідає Іран.