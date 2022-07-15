Кулеба зателефонував главі МЗС Ірану: говорили про продаж зброї росії та крадене зерно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм іранським колегою питання військової допомоги росії та продажу нею краденого українського зерна, пише УНН.
Цитата
«Під час нашої розмови міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: росія не повинна ні від кого отримувати військову допомогу. Він запевнив мене, що росія не зможе продати вкрадене українське зерно Ірану», - написав міністр у своєму Twitter.
Раніше
Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що Іран має намір у прискореному порядку передати росії до кількох сотень безпілотників, зокрема здатних нести озброєння.
Глава іранського МЗС прокоментував слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про плани Тегерана поставити росії безпілотники, повідомляє La Repubblica. Міністр наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.
Зазначимо, що диктатор росії володимир путін на наступному тижні відвідає Іран.