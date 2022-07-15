Кулеба созвонился с главой МИД Ирана: говорили про продажу оружия россии и краденое зерно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим иранским коллегой вопрос военной помощи россии и продажи ею краденного украинского зерна, пишет УНН.
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«В ходе нашего разговора министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я подчеркнул позицию Украины: россия не должна ни от кого получать военную помощь. Он заверил меня, что россия не сможет продать украденное украинское зерно Ирану», - написал министр в своем Twitter.
Ранее
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать россии до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.
Глава иранского МИД прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах Тегерана поставить россии беспилотники, сообщает La Repubblica. Министр подчеркнул, что Иран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.
Отметим, что диктатор россии владимир путин на следующей неделе посетит Иран.