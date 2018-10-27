Израиль нанес авиаудары по Газе, опубликованны видео обстрелов со стороны Сектора
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. ВВС Израиля начали наносить авиаудары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории. Об этом в субботу сообщается на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает УНН со ссылкой также на издание The Jerusalem Post.
“Самолеты и вертолеты наших сил начали атаковать террористические объекты в секторе Газа”, — говорится в сообщении. Первоначально военные заявляли, что система ПРО “Железный купол” перехватила 8 из 14 выпущенных со стороны Палестины ракет. Позднее армия сообщила о 16 палестинских ракетах.
Ранее в пятницу израильская армия трижды информировала о срабатывании сирен ПВО в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев.
“Примерно 10-12 пусков было зафиксировано из сектора Газы в направлении Израиля. Система ПВО „Железный купол“ перехватила несколько пусков”, — сообщали израильские военные.
В начале октября не менее 376 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газы.
IMAGES BRUTES: Voilà à quoi ça ressemble quand des roquettes sont interceptées juste au-dessus de votre maison.
10-12 roquettes ont été tirées depuis #Gaza vers # Israël , le système de défense aérien Dôme de Fer en a interceptées plusieurs . pic.twitter.com/QdebWakBly
En bas à droite de l’écran, le Dôme de Fer lance des missiles pour intercepter les roquettes tirées depuis #Gaza vers des maisons en # Israël . 8 des 14 roquettes ont été interceptées avec succès par les soldats opérant la batterie du Dôme de Fer. pic.twitter.com/EMMBdF4Mb3— Tsahal (@Tsahal_IDF) 26 октября 2018