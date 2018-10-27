Ізраїль завдав авіаударів по Газі, опубліковані відео обстрілів з боку Сектора
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ВПС Ізраїлю почали наносити авіаудари по об’єктах палестинських бойовиків в секторі Гази у відповідь на ракети, випущені по ізраїльській території. Про це в суботу повідомляється на офіційній сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує УНН з посиланням також на видання The Jerusalem Post.
“Літаки і вертольоти наших сил почали атакувати терористичні об’єкти в секторі Гази”, — йдеться в повідомленні. Спочатку військові заявляли, що система ПРО “Залізний купол” перехопила 8 з 14 випущених з боку Палестини ракет. Пізніше армія повідомила про 16 палестинських ракетах.
Раніше в п’ятницю ізраїльська армія тричі інформувала про спрацювання сирен ППО в місті Сдерот і регіональній раді Шаар ха-Негев.
“Приблизно 10-12 пусків було зафіксовано з сектора Гази в напрямку Ізраїлю. Система ППО „Залізний купол“ перехопила декілька пусків”, — повідомляли ізраїльські військові.
На початку жовтня не менш 376 палестинців постраждали в результаті сутичок з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Гази.
IMAGES BRUTES : Voilà à quoi ça ressemble quand des roquettes sont interceptées juste au-dessus de votre maison.
10-12 roquettes ont été tirées depuis #Gaza vers #Israël, le système de défense aérien Dôme de Fer en a interceptées plusieurs. pic.twitter.com/QdebWakBly
En bas à droite de l'écran, le Dôme de Fer lance des missiles pour intercepter les roquettes tirées depuis #Gaza vers des maisons en #Israël. 8 des 14 roquettes ont été interceptées avec succès par les soldats opérant la batterie du Dôme de Fer. pic.twitter.com/EMMBdF4Mb3— Tsahal (@Tsahal_IDF) 26 жовтня 2018 р.