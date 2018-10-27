Ізраїль завдав авіаударів по Газі, опубліковані відео обстрілів з боку Сектора

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ВПС Ізраїлю почали наносити авіаудари по об’єктах палестинських бойовиків в секторі Гази у відповідь на ракети, випущені по ізраїльській території. Про це в суботу повідомляється на офіційній сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter, інформує УНН з посиланням також на видання The Jerusalem Post.