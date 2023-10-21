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Израиль призвал своих граждан выехать из Египта и Иордании

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Граждан Израиля предупредили об опасности и призвали выехать из Египта, Иордании и Марокко. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Израиль призвал своих граждан выехать из Египта и Иордании

Детали

Со ссылкой на Агентство национальной безопасности, Офис премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля издание пишет, что уровень опасности в отношении Египта, включая Синайский полуостров, и Иордании повышается до четвертого уровня, и что всех израильтян призывают покинуть эти страны как можно скорее.

Власти Израиля отмечают, что их граждане могут стать мишенями для недовольных войной, которую спровоцировало нападение ХАМАС.

Также власти Израиля предостерегли от поездок израильтян без крайней необходимости в Марокко, уровень опасности которого повышен до третьего уровня, и посоветовали не ездить в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.

Кроме того, израильтянам рекомендовали не оставаться во всех арабских странах и государствах Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн.

Цитата

«Из-за продолжения войны наблюдается дальнейшее значительное обострение протестов против Израиля в последние дни в разных странах мира, с упором на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия против израильтян и еврейских символов», – говорится в предупреждении.

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