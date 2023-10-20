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Ізраїль готується до наступних етапів війни з ХАМАС - речник ЦАХАЛу

Київ • УНН

 • 280262 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів у боротьбі з ХАМАС. Про це заявив у п'ятницю речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, пише CNN, передає УНН.

Ізраїль готується до наступних етапів війни з ХАМАС - речник ЦАХАЛу

Цитата 

«Головним пріоритетом країни є повернення всіх викрадених і пошук зниклих безвісти всіма можливими способами: цивільними, розвідувальними та військовими», — сказав Хагарі під час пресконференції в Тель-Авіві. 

«У той же час ми продовжуємо війну проти ХАМАС. І готуються до наступних етапів війни. Поки ми говоримо, пункти пропуску закриті і ніяке обладнання (допомога - ред.) не потрапляє в сектор (Газа - ред.)», – продовжив він.

Відповідь Хагарі надійшла після того, як йому поставили запитання про подальші переговори щодо звільнення заручників, заявивши, що ЦАХАЛ докладає «значних зусиль і надає пріоритет поверненню всіх заручників».

Доповнення

Уряди США та Європи тиснули на Ізраїль, щоб він відклав наземне вторгнення в Газу, щоб виграти час для таємних переговорів, які ведуться через Катар, щоб домогтися звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

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