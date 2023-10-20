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Израиль готовится к следующим этапам войны с ХАМАС - представитель ЦАХАЛа

Киев • УНН

 • 280262 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам в борьбе с ХАМАС. Об этом заявил в пятницу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет CNN, передает УНН.

Израиль готовится к следующим этапам войны с ХАМАС - представитель ЦАХАЛа

Цитата 

«Главным приоритетом страны является возвращение всех похищенных и поиск пропавших без вести всеми возможными способами: гражданскими, разведывательными и военными», — сказал Хагари во время пресс-конференции в Тель-Авиве. 

«В то же время мы продолжаем войну против ХАМАС. И готовятся к следующим этапам войны. Пока мы говорим, пункты пропуска закрыты и никакое оборудование (помощь - ред.) не попадает в сектор (Газа - ред.)», – продолжил он.

Ответ Хагари поступил после того, как ему задали вопрос о дальнейших переговорах по освобождению заложников, заявив, что ЦАХАЛ прилагает «значительные усилия и придает приоритет возвращению всех заложников».

Дополнение

Правительства США и Европы давили на Израиль, чтобы он отложил наземное вторжение в Газу, чтобы выиграть время для тайных переговоров, которые ведутся через Катар, чтобы добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

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