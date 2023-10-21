Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Громадян Ізраїлю попередили про небезпеку та закликали виїхати з Єгипту, Йорданії та Марокко. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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З посиланням на Агентство національної безпеки, Офіс прем’єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю видання пише, що рівень небезпеки щодо Єгипту, включно з Синайським півостром, та Йорданії підвищується до четвертого рівня, і що усіх ізраїльтян закликають залишити ці країни якомога швидше.
Влада Ізраїлю наголошує, що їхні громадяни можуть стати мішенями для невдоволених війною, яку спровокував напад ХАМАС.
Також влада Ізраїлю застерегла від поїздок ізраїльтян без крайньої потреби до Марокко, рівень небезпеки якого підвищено до третього рівня, та порадила не їздити до Малайзії, Бангладеш, Індонезії та Мальдівів.
Окрім того, ізраїльтянам рекомендували не залишатися у всіх арабських країнах та державах Близького Сходу, включно з Туреччиною, ОАЕ, Бахрейном.
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«Через продовження війни спостерігається подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабські країни Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і єврейських символів», – йдеться в попередженні.
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