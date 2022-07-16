Израиль ударил по военному объекту в Газе в ответ на ракетные обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Израильские военные атаковали военный объект группировки ХАМАС в секторе Газа ранним утром в субботу в ответ на пару ракетных обстрелов за ночь. Как сообщает УНН со ссылкой на АР, инцидент произошел через несколько часов после завершения визита президента США Джо Байдена в Израиль и на палестинские территории.
Детали
ЦАХАЛ заявил, что истребители нанесли удар по подземному комплексу, где хранят используемое для производства ракет сырье.
В результате двух ракетных обстрелов, произошедших с интервалом в несколько часов, в некоторых частях южного Израиля сработали сирены воздушной тревоги, однако о пострадавших не сообщалось. Армия заявила, что одна из ракет была перехвачена, а остальные упали на открытую местность.
Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Но Израиль обвиняет ХАМАС.
Несмотря на усиление напряженности в последние месяцы, трехдневная поездка Байдена в Израиль и Западный берег прошла гладко. На Западном берегу Байден встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом, выразив поддержку палестинской независимости, но также заявив, что условия для возобновления мирных переговоров еще не созрели.
Дополнение
8 июля лидер Палестины Махмуд Аббас получил звонок от и.о. премьер-министра Израиля Яира Лапида. Это был первый подобный разговор между Аббасом и премьер-министром Израиля за многие годы.