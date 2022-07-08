Палестинский лидер и премьер-министр Израиля провели первый телефонный разговор за многие годы

Детали

Звонок раздался на фоне редкого роста израильско-палестинских контактов на высоком уровне накануне визита президента Джо Байдена в Израиль и на оккупированный Западный берег на следующей неделе. Переговоры были сосредоточены на снижении напряженности и координации мер безопасности в преддверии визита.

В заявлении из офиса Лапида говорится, что он говорил с Аббасом о «продолжении сотрудничества и необходимости обеспечения тишины и покоя». Хусейн аль-Шейх, старший помощник Аббаса, сказал, что Лапид поздравил Аббаса с Курбан-Байрам, начинающимся в субботу мусульманским праздником и «кратко обсудил последнюю ситуацию», не прибегая к подробностям.

Аббас принял министра обороны Израиля Бенни Ганца в своей штаб-квартире в оккупированном городе Рамалла на Западном берегу в четверг, а также поговорил по телефону с президентом Израиля Исааком Герцогом.

Контекст

Мирный процесс прервался более десяти лет назад. Встречи на высоком уровне между израильскими и палестинскими лидерами встречаются редко и, как правило, сосредоточены на повседневном сотрудничестве в области экономики и безопасности.

Ганц несколько раз встречался с Аббасом в прошлом году и объявлял о мерах по улучшению экономических условий на оккупированном Западном берегу.

Лапид и Ганц, оба центриста, исполняют обязанности временных исполнителей накануне выборов, запланированных на 1 ноября, на которых, как ожидается, религиозные и националистические партии, занимающие жесткую позицию в отношении палестинцев, сохранят свое большинство в Кнессете, израильском парламенте.

Аббас возглавляет Палестинскую администрацию, управляющую частями Западного берега в соответствии с временными мирными соглашениями, достигнутыми в 1990-х годах. Он крайне непопулярн среди палестинцев, в значительной степени из-за его тесного сотрудничества с Израилем в сфере безопасности.

Ожидается, что на следующей неделе Байден встретится с высшими израильскими и палестинскими лидерами.

Справка

Палестинцы стремятся создать государство на оккупированном Западном берегу, в восточном Иерусалиме и секторе Газа, на территориях, захваченных Израилем во время войны 1967 года.

Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, который не признан на международном уровне, и рассматривает весь город как свою столицу. Он вывел солдат и поселенцев из Газы в 2005 году, но ввел сокрушительную блокаду, когда через два года исламская военизированная группировка ХАМАС захватила власть у сил Аббаса, ограничив его власть некоторыми частями Западного берега.