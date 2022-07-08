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Палестинський лідер та прем'єр-міністр Ізраїлю провели першу телефонну розмову за багато років

Палестинський лідер та прем'єр-міністр Ізраїлю провели першу телефонну розмову за багато років

Київ • УНН

 • 187755 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас у п'ятницю отримав дзвінок від виконувача обов'язків прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда. Це була перша подібна розмова між Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю за багато років. Про це УНН інформує з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Дзвінок пролунав на тлі рідкісного зростання ізраїльсько-палестинських контактів на високому рівні напередодні візиту президента Джо Байдена до Ізраїлю та на окупований Західний берег наступного тижня. Переговори були зосереджені на зниженні напруженості та координації заходів безпеки напередодні візиту.

У заяві з офісу Лапіда йдеться, що він говорив з Аббасом про «продовження співробітництва та необхідність забезпечення тиші та спокою». Хусейн аль-Шейх, старший помічник Аббаса, сказав, що Лапід привітав Аббаса з Курбан-Байрам, мусульманським святом, що починається в суботу, і «коротко обговорив останню ситуацію», не вдаючись до подробиць.

Аббас прийняв міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца у своїй штаб-квартирі в окупованому місті Рамалла на Західному березі в четвер, а також поговорив телефоном із президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом.

Контекст

Мирний процес перервався понад десять років тому. Зустрічі на високому рівні між ізраїльськими та палестинськими лідерами трапляються рідко і, як правило, зосереджені на повсякденній співпраці у галузі економіки та безпеки.

Ганц кілька разів зустрічався з Аббасом минулого року та оголошував про заходи щодо покращення економічних умов на окупованому Західному березі.

Лапід і Ганц, обидва центристи, виконують обов'язки тимчасових виконавців напередодні виборів, запланованих на 1 листопада, на яких, як очікується, релігійні та націоналістичні партії, які займають жорстку позицію щодо палестинців, збережуть свою більшість у Кнесеті, ізраїльському парламенті.

Аббас очолює Палестинську адміністрацію, яка керує частинами Західного берега відповідно до тимчасових мирних угод, досягнутих у 1990-х роках. Він украй непопулярний серед палестинців, значною мірою через його тісне співробітництво з Ізраїлем у сфері безпеки.

Очікується, що наступного тижня Байден зустрінеться із вищими ізраїльськими та палестинськими лідерами.

Довідка

Палестинці прагнуть створити державу на окупованому Західному березі, у східному Єрусалимі та секторі Газа, на територіях, захоплених Ізраїлем під час війни 1967 року.

Ізраїль анексував Східний Єрусалим, який не визнаний на міжнародному рівні, і розглядає все місто як свою столицю. Він вивів солдатів і поселенців з Гази в 2005 році, але ввів нищівну блокаду, коли через два роки ісламське воєнізоване угруповання ХАМАС захопило владу у сил Аббаса, обмеживши його владу деякими частинами Західного берега.

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