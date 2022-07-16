Ізраїль ударив по військовому об'єкту у Газі у відповідь на ракетний обстріл

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ЦАХАЛ заявив, що винищувачі завдали удару по підземному комплексу, де зберігають сировину, що використовується для виробництва ракет.

Внаслідок двох ракетних обстрілів, що сталися з інтервалом у кілька годин, у деяких частинах південного Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги, проте про постраждалих не повідомлялося. Армія заявила, що одна з ракет була перехоплена, а решта впала на відкриту місцевість.

Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл. Але Ізраїль звинувачує ХАМАС.

Попри посилення напруженості останніми місяцями, триденна поїздка Байдена до Ізраїлю та на Західний берег пройшла гладко. На Західному березі Байден зустрівся з лідером Палестини Махмудом Аббасом, висловивши підтримку палестинської незалежності, але також заявивши, що умови для відновлення мирних переговорів ще не дозріли.

Доповнення

8 липня лідер Палестини Махмуд Аббас отримав дзвінок від в.о. прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда. Це була перша подібна розмова між Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю за багато років.