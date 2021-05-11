Израиль сообщил о запуске около 150 ракет из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за последние 7 часов. Об этом сообщает в Twitter Армия Израиля, передает УНН.
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“Близкьо 150 ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю с 18:00 (совпадает с киевским — ред.) сегодня, 10 мая”, — говорится в сообщении.
Детали
Представитель пресс-службы армии Джонатан Конрикус заявил, что Израиль рассматривает произошедшее как “серьезную атаку”, которая не останется без ответа.
Что предшествовало
Израиль нанес ответный удар на пуск ракет из сектора Газа. После этого Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате израильских авиаударов в секторе погибли 20 человек, в том числе девять детей. Еще 65 человек пострадали.
Ракетные обстрелы продолжаются на фоне напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. Вечером 7 мая столкновения произошли в двух районах города у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводилось выселение ряда арабских семей, что привело к протестам.
Издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц 10 мая писало, что в столкновениях с израильской полицией в мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев.