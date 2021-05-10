В Єрусалимі на Храмовій горі поновилися зіткнення. Кількість постраждалих зросла до 305

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Генеральний інспектор поліції Яаков Шабтай раніше заявив про рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору в зв'язку з заворушеннями в арабському кварталі Єрусалиму. Тим часом, біля входу на Храмову гору зібралися кілька сотень євреїв. Рух "Повертаємося на гору" закликав своїх активістів прориватися на Храмову гору, незважаючи на заборону поліції.

Повідомляється, що запланований на вечір 10 травня парад з прапорами, присвячений Дню Єрусалима, має відбутися. Його маршрут пролягає через Шхемські ворота - один з центрів заворушень.

Для забезпечення порядку в День Єрусалима, в столицю стягнуті великі сили поліції. При цьому в розпорядженні поліції є інформація про знаходження в районі Храмової гори і Старого міста тисяч жителів Палестинської автономії і арабських міст півночі Ізраїлю, які прибули спеціально для участі в безладах.

Як повідомляють ЗМІ, число постраждалих в ході заворушень зросло до 305 осіб. Уточнюється, що вже сім арабів знаходяться у важкому стані після зіткнень. Також є інформація про понад 20 поранених співробітників правоохоронних органів, троє госпіталізовані.



Нагадаємо

Заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі почалися в суботу, 8 травня. В останній день Рамадану спалахнули жорстокі зіткнення між палестинцями та поліцією. Повідомлялося про 47 поранених, серед них - 12 поліцейських.

Міністерство закордонних справ Йорданії засудило вхід ізраїльських військ на Храмову гору і їх "анімалістичну атаку" там прихильників. Катар також засудив вхід ізраїльських сил безпеки на гору Храм в результаті зіткнень, назвавши це "провокацією для мільйонів мусульман по всьому світу".