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В Иерусалиме на Храмовой горе возобновились столкновения. Число пострадавших возросло до 305

В Иерусалиме на Храмовой горе возобновились столкновения. Число пострадавших возросло до 305

Киев  •  УНН

 • 18906 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между арабами и полицией. Об этом пишет УНН со ссылкой на израильское издание NEWSru.co.il.

Детали

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай ранее заявил о решении закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками в арабском квартале Иерусалима. Тем временем, у входа на Храмовую гору собрались несколько сотен евреев. Движение "Возвращаемся на гору" призвало своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции.

Сообщается, что запланированный на вечер 10 мая парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должен состояться. Его маршрут пролегает через Шхемские ворота - один из центров беспорядков.

Для обеспечения порядка в День Иерусалима, в столицу стянуты крупные силы полиции. При этом в распоряжении полиции есть информация о нахождении в районе Храмовой горы и Старого города тысяч жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, прибывших специально для участия в беспорядках.

Как сообщают СМИ, число пострадавших в ходе беспорядков возросло до 305 человек. Уточняется, что уже семь арабов находятся в тяжелом состоянии после столкновений. Также есть информация о более 20 раненых сотрудниках правоохранительных органов, трое госпитализированы.

Напомним

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме начались в субботу, 8 мая. В последний день Рамадана вспыхнули жестокие столкновения между палестинцами и полицией. Сообщалось о 47 раненых, среди них - 12 полицейских.

Министерство иностранных дел Иордании осудило вход израильских войск на Храмовую гору и их “анималистические атаку” там сторонников. Катар также осудил вход израильских сил безопасности на гору Храм в результате столкновений, назвав это “провокацией для миллионов мусульман по всему миру”.

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