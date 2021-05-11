Ізраїль повідомив про пуск близько 150 ракет з сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Близько 150 ракет були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю за останні сім годин. Про це повідомляє в Twitter Армія Ізраїлю, передає УНН.
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“Близкьо 150 ракет було випущено з сектора Газа по Ізраїлю з 18:00 (збігається з київським часом — ред.) Сьогодні, 10 травня”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Представник пресслужби армії Джонатан Конрікус заявив, що Ізраїль розглядає подію як “серйозну атаку”, яка не залишиться без відповіді.
Що було раніше
Ізраїль завдав удару у відповідь на пуск ракет з сектора Газа. Після цього Міністерство охорони здоров’я палестинського анклаву повідомило, що в результаті ізраїльських авіаударів у секторі загинули 20 осіб, у тому числі дев’ять дітей. Ще 65 людей постраждали.
Ракетні обстріли тривають на тлі напруженості в Східному Єрусалимі, де відбуваються зіткнення ізраїльських поліцейських з палестинцями. Увечері 7 травня зіткнення відбулися в двох районах міста: біля Храмової гори і в кварталі Шейх Джаррах. Там за рішенням ізраїльського суду проводилося виселення низки арабських сімей, що призвело до протестів.
Видання The Times of Israel з посиланням на Червоний Півмісяць 10 травня писало, що в зіткненнях з ізраїльською поліцією у мечеті аль-Акса на Храмовій горі постраждали 278 палестинців.