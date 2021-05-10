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Із сектора Гази проведений черговий обстріл території Ізраїлю

Із сектора Гази проведений черговий обстріл території Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Палестинські бойовики провели черговий ракетний обстріл території Ізраїлю. Ракети були випущені тому числі і в бік Єрусалиму, де проходив марш, приурочений до святкування євреями дня міста, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Обстріл почався через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму, висунутого ХАМАСом владі Ізраїлю. Нагадаємо, що палестинська сторона вимагала від влади Ізраїлю вивести військових з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні загинули дев'ять палестинців і сотні отримали поранення. Сирени прозвучали в Єрусалимі, Бейт-Шемеші і десятці населених пунктів в центрі країни.

Прес-служба Армії оборони Ізралія повідомила, що в сторону ізраїльської столиці з сектора Гази було запущено не менш семи ракет, з яких одна була перехоплено системою "Залізний купол". За оцінками ж місцевих ЗМІ ракет було близько трьох десятків.

Ізраїль завдав ракетних ударів у відповідь.

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