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Из сектора Газа произведен очередной обстрел территории Израиля

Из сектора Газа произведен очередной обстрел территории Израиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Палестинские боевики провели очередной ракетный обстрел территории Израиля. Ракеты были выпущены том числе и в сторону Иерусалима, где проходил марш, приуроченный к празднованию евреями дня города, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Обстрел начался через несколько минут по истечению срока ультиматума, выдвинутого ХАМАСом властям Израиля. Напомним, что палестинская сторона требовала от властей Израиля вывести военных из комплекса мечети Аль-Акса, где накануне погибло девять палестинцев и сотни получили ранения. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и десятке населенных пунктов в центре страны.

Пресс-служба Армии обороны Израля сообщила, что в сторону израильской столицы из сектора Газы было запущено не менее семи ракет, из которых одна была перехвачено системой "Железный купол". По оценкам же местных СМИ ракет было около трех десятков.

Израиль нанес ракетные удары в ответ.

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