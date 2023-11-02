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Израиль начинает операцию по уничтожению подземных тоннелей ХАМАС - СМИ

Киев • УНН

 • 163222 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Израиль установил контроль над некоторыми территориями сектора Газа и теперь начинает уничтожать туннели ХАМАС. Об этом сообщили The Times of Israel, пишет УНН.

Израиль начинает операцию по уничтожению подземных тоннелей ХАМАС - СМИ

Цитата

«Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из туннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция», — рассказывает старший офицер Южного командования ЦАХАЛ.

«Мы собираемся обвалить под’езды и туннели на них. Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут сбежать. Они погибнут в туннелях», – сказал он.

Детали

Армейские инженеры начинают широкомасштабную операцию по уничтожению туннелей ХАМАС в районах сектора Газа. Боевые саперы используют различные виды роботов и взрывные устройства, чтобы разрушить туннели, взорвать мины, установленные ХАМАС, и ликвидировать террористов.

Напомним

Сегодня спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные силы прорвали передние линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа. 

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