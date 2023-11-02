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Ізраїль починає операцію зі знищення підземних тунелів ХАМАС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 163223 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ізраїль встановив контроль над деякими територіями сектора Гази і тепер починає знищувати тунелі ХАМАС. Про це повідомили The Times of Israel, пише УНН.

Ізраїль починає операцію зі знищення підземних тунелів ХАМАС - ЗМІ

Цитата

«Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція», — розповідає старший офіцер Південного командування ЦАХАЛ.

«Ми збираємося обвалити під’їзди і тунелі на них. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях», – сказав він.

Деталі

Армійські інженери починають широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах сектора Газа. Бойові сапери використовують різні види роботів і вибухові пристрої, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни, встановлені ХАМАСом, і ліквідувати терористів.

Нагадаємо

Сьогодні речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні сили прорвали передні лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Газі. Ліквідували одного з керівників ХАМАС

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