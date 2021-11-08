Израиль планирует закупить у Pfizer экспериментальные таблетки от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Израиль планирует в скором времени закупить у американской фармацевтической компании Pfizer экспериментальные таблетки от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
“Впереди нас могут ожидать хорошие новости относительно лекарств от коронавируса”, — сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Он добавил, что попросил должностных лиц из органов здравоохранения “подробно изучить” вопросы закупки для Израиля лекарств от COVID-19 производства Pfizer.
“Если препарат будет утвержден для использования, он станет еще одним важным инстурментом в борьбе с пандемией вместе с доступными всем вакцинами и тестами”, — отметил Беннет.
В министерстве здравоохранения Израиля заявили, что намерены вскоре начать переговоры с Pfizer по закупке таблеток.
С начала пандемии в Израиле было зарегистрировано 1 333 743 больных COVID-19. Общее количество умерших составляет 8114.
Напомним
По данным исследований, экспериментальные таблетки от коронавируса американской компании Pfizer снижают количество госпитализаций и смертей на 89%, если употреблять их в течение трех дней после установления диагноза.
Добавим
Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение таблеток “Молнупиравир” для лечения COVID-19.