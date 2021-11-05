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Пігулки Pfizer проти COVID-19 продемонстрували ефективність у 89%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. За даними досліджень, експериментальна пігулка проти коронавірусу американської компанії Pfizer знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз компанії.

Пігулки Pfizer проти COVID-19 продемонстрували ефективність у 89%

Деталі

Як зазначають, пігулки проти коронавірусу PAXLOVID, які розробила американська фармацевтична компанія Pfizer, знижують ризик госпіталізації та смерті на 89%, якщо вживати їх протягом трьох днів після встановлення діагнозу.

У дослідженні брало участь понад 1200 дорослих, які хворіли на COVID-19 легкої та середньої форми. Протягом 28 днів випробувань не було зафіксовано жодного летального випадку.

Pfizer планує направити дані до Управління санітарного контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), щоб дістати дозвіл на використання препарату.

У разі схвалення постачання пігулок можуть розпочати вже цього року.

Нагадаємо

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила застосування пігулок “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

Препарат рекомендовано вживати людям із коронавірусом легкої та середньої форми, які мають принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого ступеню захворювання. До таких факторів належать: ожиріння, похилий вік (старше ніж 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

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