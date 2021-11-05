Таблетки Pfizer от COVID-19 показали эффективность в 89%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По данным исследований, экспериментальная таблетка от коронавируса американской компании Pfizer снизила число госпитализаций и смертей на 89%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.
Детали
Как отмечают, таблетки от коронавируса PAXLOVID, которые разработала американская фармацевтическая компания Pfizer, снижают риск госпитализации и смерти на 89%, если употреблять их в течение трех дней после установления диагноза.
В исследовании принимало участие более 1200 взрослых, которые болели COVID-19 легкой и средней формы. В течение 28 дней испытаний не было зафиксировано ни одного летального случая.
Pfizer планирует направить данные в управление санитарного контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата.
В случае одобрения поставки таблеток могут начать уже в этом году.
Напомним
Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применение таблеток “Молнупиравир” для лечения COVID-19.
Препарат рекомендуется употреблять людям с коронавирусом легкой и средней формы, которые имеют по крайней мере один фактор риска развития тяжелой степени заболевания. К таким факторам относятся: ожирение, пожилой возраст (старше 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.