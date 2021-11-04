Велика Британія першою у світі схвалила пігулки проти COVID-19

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“Молнупіравір” розробили американські фармацевтичні компанії Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.

“Сьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Велика Британія стала першою країною у світі, котра схвалила противірусний препарат проти COVID-19, який можна вживати вдома”, — заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід.

Зазначають, що препарат рекомендовано вживати людям із коронавірусом легкої та середньої форми, які мають принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого ступеню захворювання. До таких факторів належать: ожиріння, похилий вік (старше ніж 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

За даними випробувань, пігулки вдвічі знижують імовірність госпіталізації із COVID-19 або смерті від цієї хвороби. Їх необхідно вживати одразу після виявлення симптомів.

Додамо, що “Молнупіравір” спочатку створювали як препарат для лікування грипу.

Нагадаємо

Велика Британія та Південна Корея домовилися обмінятися понад 1 млн доз вакцини проти COVID-19.