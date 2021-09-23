Велика Британія та Південна Корея обміняються вакцинами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Велика Британія та Південна Корея домовились обмінятись понад 1 мільйоном доз вакцини проти COVID -19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Велика Британія надішле першу партію вакцин Pfizer протягом найближчих тижнів, а Корея поверне такий же обсяг до кінець року.
Британія заявила, що надішле дози Pfizer, які їй одразу не потрібні, тому їх можна буде швидше використати у Південній Кореї.
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“Тісно співпрацюючи з нашими друзями в Південній Кореї, цей обмін вакцинами збільшить їх швидкість розгортання, не впливаючи на програму вакцин у Великобританії”, — заявив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.
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