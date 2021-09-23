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Великобритания и Южная Корея обменяются вакцинами

Великобритания и Южная Корея обменяются вакцинами

Киев  •  УНН

 • 14440 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Великобритания и Южная Корея договорились обменяться более 1 миллионом доз вакцины против COVID 19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания отправит первую партию вакцин Pfizer в течение ближайших недель, а Корея вернет такой же объем до конца года.

Великобритания заявила, что направит дозы Pfizer, которые ей сразу не нужны, поэтому их можно будет быстрее использовать в Южной Корее.

Цитата

“Тесно сотрудничая с нашими друзьями в Южной Корее, этот обмен вакцинами увеличит их скорость развертывания, не влияя на программу вакцин в Великобритании”, — заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

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