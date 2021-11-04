Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применение таблеток “Молнупиравир” для лечения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
“Молнупиравир” разработали американские фармацевтические компании Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics.
“Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат от COVID-19, который можно употреблять дома”, — заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.
Отмечают, что препарат рекомендуется употреблять людям с коронавирусом легкой и средней формы, которые имеют по крайней мере один фактор риска развития тяжелой степени заболевания. К таким факторам относятся: ожирение, пожилой возраст (старше 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.
По данным испытаний, таблетки вдвое снижают вероятность госпитализации с COVID-19 или смерти от этой болезни. Их необходимо употреблять сразу после выявления симптомов.
Добавим, что “Молнупиравир” изначально создавали как препарат для лечения гриппа.
Напомним
Великобритания и Южная Корея договорились обменяться более 1 млн доз вакцины от COVID-19.