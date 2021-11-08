Ізраїль планує закупити у Pfizer експериментальні пігулки проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ізраїль планує незабаром закупити в американській фармацевтичній компанії Pfizer експериментальні пігулки проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Times of Israel.
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“Попереду на нас можуть чекати гарні новини щодо ліків проти коронавірусу”, — повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет.
Він додав, що попросив посадовців із органів охорони здоров’я “детально вивчити” питання закупівлі для Ізраїлю ліків проти COVID-19 виробництва Pfizer.
“Якщо препарат затвердять для використання, він стане ще одним важливим інстурментом у боротьбі з пандемією разом із доступними всім вакцинами та тестами”, — зазначив Бенет.
У міністерстві охорони здоров’я Ізраїля заявили, що мають намір незабаром розпочати перемовини із Pfizer щодо закупівлі пігулок.
Від початку пандемії в Ізраїлі було зареєстровано 1 333 743 хворих на COVID-19. Загальна кількість померлих становить 8 114.
Нагадаємо
За даними досліджень, експериментальні пігулки проти коронавірусу американської компанії Pfizer знижують кількість госпіталізацій та смертей на 89%, якщо вживати їх протягом трьох днів після встановлення діагнозу.
Додамо
Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила застосування пігулок “Молнупіравір” для лікування COVID-19.