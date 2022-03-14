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Израиль не будет путем для обхода санкций против России - МИД

Киев • УНН

 • 79053 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что страна не станет путем для обхода санкций против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, пишет УНН.

Цитата

"Израиль не будет путем для обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими западными странами. МИД Израиля координирует этот вопрос вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики и промышленности, Управление аэропортов, Министерство энергетики и другие", — сообщил Лапид в Twitter.

Детали

С его слов, Израиль осуждает вторжение России в Украину и призывает прекратить боевые действия. "Нет оправдания для нарушения территориальной целостности Украины, а также нет оправдания для нападений на мирное население", - отметил он.

"Израиль будет делать все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир. Мы работаем вместе с нашим крупнейшим союзником, Соединенными Штатами, и нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии", - отметил Лапид.

Также он коснулся гуманитарных вопросов, указав, что Израиль уже отправил в Украину более 100 тонн медицинского оборудования, генераторов и других товаров.

Ранее

В ОП сообщили, что Израиль согласился выступить посредником на переговорах между Украиной и РФ.

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