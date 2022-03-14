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Ізраїль не буде шляхом для обходу санкцій проти Росії - МЗС

Ізраїль не буде шляхом для обходу санкцій проти Росії - МЗС

Київ • УНН

 • 79063 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що країна не стане шляхом для обходу санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну, пише УНН.

Цитата

"Ізраїль не буде шляхом для обходу санкцій, запроваджених проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами. МЗС Ізраїлю координує це питання разом із партнерами, включаючи Банк Ізраїлю, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та промисловості, Управління аеропортів, Міністерство енергетики та інші", — повідомив Лапід у Twitter.

Деталі

З його слів, Ізраїль засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає припинити бойові дії. "Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, а також немає виправдання для нападів на мирне населення", - зазначив він.

"Ізраїль буде робити все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям, зупинити стрілянину та відновити мир. Ми працюємо разом з нашим найбільшим союзником, Сполученими Штатами, і нашими європейськими друзями, щоб запобігти продовженню цієї трагедії", - зауважив Лапід.

Також він торкнувся гуманітарних питань, вказавши, що Наразі Ізраїль відправив в Україну понад 100 тонн медичного обладнання, генераторів та інших товарів.

Раніше

В ОП повідомили, що Ізраїль погодився виступити посередником на переговорах між Україною та РФ.

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