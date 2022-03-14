Ізраїль погодився виступити посередником на переговорах між Україною та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Ізраїль погодився виступити посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України, а також почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій", - написав Єрмак у Facebook.
З його слів, він на постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки країни Ейялем Хулатою.
"Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", - додав керівник ОП.
Доповнення
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