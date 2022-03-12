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Зеленський хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі

Зеленський хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі

Київ • УНН

 • 177906 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннетту провести переговори з Росією в Єрусалимі. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що стосується країни Ізраїлю й прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-яким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. В ній багато історій та паралелей багато... Ми говорили з паном Беннетом, і я йому сказав, що це неправильно й не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні, Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так і я йому це сказав”, - розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт нібито рекомендував Президенту України Володимиру Зеленському ухвалити вимоги РФ для закінчення війни.

Згодом радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк спростував цю інформацію та заявив, що Ізраїль не пропонує Зеленському погодитися на умови Росії.

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