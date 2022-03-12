Прем'єр Ізраїлю радив Зеленському прийняти пропозиції Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт нібито рекомендував Президенту України Володимиру Зеленському ухвалити вимоги РФ для закінчення війни. Про це повідомляє Jerusalem Post, пише УНН.
Деталі
За даними джерела в ізраїльському уряді, Беннетт ініціював телефонний дзвінок із Зеленським.
"На вашому місці я подумав би про життя своїх людей і прийняв би цю пропозицію", — нібито сказав він.
За словами чиновника, Зеленський не послухався поради Беннета.
Повідомляється, що відповідь Зеленського була короткою: "Я вас почув".
Видання зазначає, що порада не сподобалася Президенту України та її людям.
Доповнення
Ізраїль на пропозицію Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним на початку березня.