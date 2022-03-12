Премьер Израиля советовал Зеленскому принять предложения России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт якобы рекомендовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять требования РФ для окончания войны. Об этом сообщает Jerusalem Post, пишет УНН.
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По данным источника в израильском правительстве, Беннетт инициировал телефонный звонок с Зеленским.
"На вашем месте я подумал бы о жизни своих людей и принял бы это предложение", — якобы сказал он.
По словам чиновника, Зеленский не послушался совета Беннета.
Сообщается, что ответ Зеленского был кратким: "Я вас услышал".
Издание отмечает, что совет не понравился Президенту Украины и ее людям.
Дополнение
Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встречался с президентом России Владимиром Путиным в начале марта.