Зеленский хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме

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"Что касается страны Израиля и премьер-министра Беннета. Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю господина Беннета кем либо, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна. В ней много историй и параллелей много... Мы говорили с г-ном Беннетом, и я ему сказал, что это неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине, Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-то, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что так и я ему это сказал”, - рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт якобы рекомендовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять требования РФ для окончания войны.

Впоследствии советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию и заявил, что Израиль не предлагает Зеленскому согласиться на условия России.