Ізраїль не пропонує Зеленському погодитися на умови Росії - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Ізраїль не пропонує Україні погодитися на умови Росії. Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт навпаки пропонує РФ більш адекватно оцінювати події. Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
“Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - написав Подоляк.
Доповнення
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт нібито рекомендував Президенту України Володимиру Зеленському ухвалити вимоги РФ для закінчення війни.