Ізраїль не пропонує Зеленському погодитися на умови Росії - Подоляк

Цитата

“Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", - написав Подоляк.

Доповнення

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт нібито рекомендував Президенту України Володимиру Зеленському ухвалити вимоги РФ для закінчення війни.