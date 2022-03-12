Израиль не предлагает Зеленскому согласиться на условия России - Подоляк

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“Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, как и остальные страны - условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Наоборот, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события", - написал Подоляк.

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Ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт якобы рекомендовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять требования РФ для окончания войны.