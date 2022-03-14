Израиль согласился выступить посредником на переговорах между Украиной и РФ

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"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей", - написал Ермак в Facebook.

По его словам, он на постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности страны Эйялем Хулатой.

"Уже достигли первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий", - добавил руководитель ОП.

Дополнение

Президент Зеленский хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.