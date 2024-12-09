Израильские войска впервые за 50 лет пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией

Ізраїльські сухопутні війська відкрито перетнули територію Сирії, пройшовши демілітаризовану прикордонну зону, заявили двоє ізраїльських чиновників, пише УНН з посиланням на в "Нью Йорк Таймс".

Детали

По словам официальных лиц Израиля, впервые, со времен октябрьской войны 1973 года, израильские сухопутные войска пересекли границы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе.

Развертывание израильских сил произошло в связи с успешным толчком повстанческих групп в Сирии для отстранения президента Башара аль-Асада от власти и его бегства из страны. Таким образом, это побудило соседние государства подготовиться к большей региональной нестабильности.

Израильские силы взяли под свой контроль горную вершину горы Герман на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над территорией.

О пересечении границ демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах подтвердил начальник штаба израильских войск генерал-лейтенант Герци Галеви. Он заявил, что ввел войска на территорию Сирии, однако не вдавался в подробности.

Израиль работает тайно в Сирии уже на протяжении многих лет, из-за нынешнего конфликта с "Хезболлой", поддерживаемого Ираном ливанской боевой группой, воевавшей в Сирии в поддержку свергнутого правительства Асада.

В последнее время израильские военные четко заявляют, что будут наносить удары по объектам и населению в Сирии, утверждая, что они нацелены на линии снабжения "Хезболлы".

Развертывание наземных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии означает значительный сдвиг в политике, поскольку это первое открытое вступление израильских военных сил на сирийскую территорию с момента заключения соглашения о прекращении огня 1974 года, официального окончания последней войны между Израилем и Сирией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией, и заявил, что израильские силы заняли военные посты, покинутые сирийскими войсками, не уточняя, входили ли они на территорию Сирии.

Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что никакая вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля - сказал господин Нетаньяху.

Авичай Андрей, израильский военный представитель, объявил комендантский час в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав гражданам оставаться дома. Израильские военные заявили, что"не вмешиваются во внутренние события в Сирии". Но он добавил, что его силы "будут продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население".

Напомним

Армия Асада начала контрнаступление против исламистских повстанцев возле стратегического города Хама при поддержке авиации. Ранее повстанцы захватили Алеппо и продвинулись на 130 км к югу.