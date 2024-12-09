Израильские войска впервые за 50 лет пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 169774 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 189092 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 249586 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 198661 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 154797 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 141029 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 131741 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 117888 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104575 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 109043 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

Террористы устанавливают "ящики доносов" в школах на захваченных территориях

 • 34473 просмотра
Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

 • 39335 просмотра
Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы

Остин и Умеров обсудили новую военную помощь и подготовку к заседанию контактной группы

 • 62793 просмотра
Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

Вражеские дроны и артиллерия нанесли новые жертвы в Херсонской области: 73-летний мужчина погиб

 • 42598 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

03:39 • 43236 просмотра
публикации
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 16804 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 169774 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 249586 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 148963 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 209326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 99275 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 103971 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 103340 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 102679 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 103413 просмотра
Актуальное
Израильские войска впервые за 50 лет пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией

Израильские войска впервые за 50 лет пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией

Киев  •  УНН

 • 667 просмотра

Read in English

Израильские сухопутные войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией. Военные взяли под свой контроль гору Хермон и другие стратегические позиции для защиты границы.

Ізраїльські сухопутні війська відкрито перетнули територію Сирії, пройшовши демілітаризовану прикордонну зону, заявили двоє ізраїльських чиновників, пише УНН з посиланням на в "Нью Йорк Таймс".

Детали

По словам официальных лиц Израиля, впервые, со времен октябрьской войны 1973 года, израильские сухопутные войска пересекли границы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе.

Развертывание израильских сил произошло в связи с успешным толчком повстанческих групп в Сирии для отстранения президента Башара аль-Асада от власти и его бегства из страны. Таким образом, это побудило соседние государства подготовиться к большей региональной нестабильности.

Израильские силы взяли под свой контроль горную вершину горы Герман на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над территорией.

О пересечении границ демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах подтвердил начальник штаба израильских войск генерал-лейтенант Герци Галеви. Он заявил, что ввел войска на территорию Сирии, однако не вдавался в подробности.

Израиль работает тайно в Сирии уже на протяжении многих лет, из-за нынешнего конфликта с "Хезболлой", поддерживаемого Ираном ливанской боевой группой, воевавшей в Сирии в поддержку свергнутого правительства Асада.

В последнее время израильские военные четко заявляют, что будут наносить удары по объектам и населению в Сирии, утверждая, что они нацелены на линии снабжения "Хезболлы".

Развертывание наземных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии означает значительный сдвиг в политике, поскольку это первое открытое вступление израильских военных сил на сирийскую территорию с момента заключения соглашения о прекращении огня 1974 года, официального окончания последней войны между Израилем и Сирией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией, и заявил, что израильские силы заняли военные посты, покинутые сирийскими войсками, не уточняя, входили ли они на территорию Сирии.

Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что никакая вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля

- сказал господин Нетаньяху.

Авичай Андрей, израильский военный представитель, объявил комендантский час в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав гражданам оставаться дома. Израильские военные заявили, что"не вмешиваются во внутренние события в Сирии". Но он добавил, что его силы "будут продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население".

Напомним 

Армия Асада начала контрнаступление против исламистских повстанцев возле стратегического города Хама при поддержке авиации. Ранее повстанцы захватили Алеппо и продвинулись на 130 км к югу.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
izrailИзраиль
livanЛиван
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
iranИран