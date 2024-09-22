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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль закрыл офис Al Jazeera в Рамалле

Израиль закрыл офис Al Jazeera в Рамалле

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 01:32  •  1511 просмотра

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Израильские военные штурмовали офис Al Jazeera в Рамалле и закрыли его на 45 дней. Палестинские журналисты осудили этот шаг как нарушение свободы слова и прав журналистов.

Израильские войска закрыли офис Al Jazeera в Рамалле на 45 дней. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

В воскресенье утром телеканал Al Jazeera проинформировал, что израильские военные штурмовали его офис в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Военные передали приказ о закрытии бюро на 45 дней одному из сотрудников канала. После этого трансляция канала была прервана.

В ответ на действия Израиля палестинские журналисты выступил с осуждением, назвав этот шаг «очередным нарушением прав журналистов и свободы слова», подчеркнув, что журналисты разоблачают преступления оккупационных властей против палестинского народа.

Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані21 сентября 2024, 21:19 • 5886 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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