Израиль закрыл офис Al Jazeera в Рамалле

Израильские войска закрыли офис Al Jazeera в Рамалле на 45 дней. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

В воскресенье утром телеканал Al Jazeera проинформировал, что израильские военные штурмовали его офис в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Военные передали приказ о закрытии бюро на 45 дней одному из сотрудников канала. После этого трансляция канала была прервана.

В ответ на действия Израиля палестинские журналисты выступил с осуждением, назвав этот шаг «очередным нарушением прав журналистов и свободы слова», подчеркнув, что журналисты разоблачают преступления оккупационных властей против палестинского народа.

Ізраїль завдав десятки авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані