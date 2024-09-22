Ізраїль закрив офіс Al Jazeera в Рамаллі
Київ • УНН
Ізраїльські військові штурмували офіс Al Jazeera в Рамаллі та закрили його на 45 днів. Палестинські журналісти засудили цей крок як порушення свободи слова та прав журналістів.
Ізраїльські війська закрили офіс Al Jazeera в Рамаллі на 45 днів. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
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У неділю вранці телеканал Al Jazeera поінформував, що ізраїльські військові штурмували його офіс у місті Рамалла на Західному березі річки Йордан. Військові передали наказ про закриття бюро на 45 днів одному зі співробітників каналу. Після цього трансляцію каналу було перервано.
У відповідь на дії Ізраїлю палестинські журналісти виступив із засудженням, назвавши цей крок "черговим порушенням прав журналістів і свободи слова", підкресливши, що журналісти викривають злочини окупаційної влади проти палестинського народу.
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