Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсульта армии до пятницы

ukenru
17:06 • 4778 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 11658 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03 • 17142 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
13:23 • 23904 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20991 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21404 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 29495 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22557 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21407 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18400 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29519 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo5 ноября, 09:17 • 12474 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters5 ноября, 10:59 • 14708 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33367 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27510 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
15:03 • 17108 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 23874 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 27711 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 33584 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 29480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Италия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo15:25 • 4464 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 7546 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 29677 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 35714 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 49082 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсульта армии до пятницы

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Израиль продлил арест экс-главного юрисконсульта вооруженных сил Ифат Томер-Ерушалми до пятницы. Ее задержали из-за утечки видео с издевательствами над палестинским пленным, которое она одобрила для публикации.

Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсульта армии до пятницы

Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсультки вооруженных сил Ифат Томер-Ерушалми, которая стала фигуранткой расследования по утечке видео с предполагаемыми издевательствами над палестинским пленным. Об этом сообщил источник в израильской полиции агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

Бывшая чиновница, подавшая в отставку на прошлой неделе, была задержана после того, как в медиа появилась видеозапись, которая, по данным следствия, демонстрирует жестокое обращение с палестинским заключенным. Она утверждает, что одобрила публикацию кадров, чтобы "отразить пропаганду против юридического отдела военных".

Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP04.11.25, 10:34 • 2776 просмотров

Расследование этого случая уже привело к предъявлению обвинений пятерым израильским резервистам, которых подозревают в тяжких избиениях пленного. Правозащитники сообщают о многочисленных злоупотреблениях против палестинцев, задержанных во время войны в Газе.

Полиция пока не предоставила официального комментария, но источники Reuters подтверждают, что Томер-Ерушалми будет оставаться под стражей как минимум до пятницы, пока продолжается расследование.

Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем03.11.25, 20:46 • 5250 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
Израиль
Reuters