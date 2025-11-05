Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсульта армии до пятницы
Киев • УНН
Израиль продлил арест экс-главного юрисконсульта вооруженных сил Ифат Томер-Ерушалми до пятницы. Ее задержали из-за утечки видео с издевательствами над палестинским пленным, которое она одобрила для публикации.
Израиль продлил арест бывшей главной юрисконсультки вооруженных сил Ифат Томер-Ерушалми, которая стала фигуранткой расследования по утечке видео с предполагаемыми издевательствами над палестинским пленным. Об этом сообщил источник в израильской полиции агентству Reuters, пишет УНН.
Детали
Бывшая чиновница, подавшая в отставку на прошлой неделе, была задержана после того, как в медиа появилась видеозапись, которая, по данным следствия, демонстрирует жестокое обращение с палестинским заключенным. Она утверждает, что одобрила публикацию кадров, чтобы "отразить пропаганду против юридического отдела военных".
Скандал с главным военным юристом Израиля: стали известны не менее интересные факты - AP04.11.25, 10:34 • 2776 просмотров
Расследование этого случая уже привело к предъявлению обвинений пятерым израильским резервистам, которых подозревают в тяжких избиениях пленного. Правозащитники сообщают о многочисленных злоупотреблениях против палестинцев, задержанных во время войны в Газе.
Полиция пока не предоставила официального комментария, но источники Reuters подтверждают, что Томер-Ерушалми будет оставаться под стражей как минимум до пятницы, пока продолжается расследование.
Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем03.11.25, 20:46 • 5250 просмотров