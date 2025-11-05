Ізраїль продовжив арешт колишньої головної юрисконсультки армії до п’ятниці
Ізраїль продовжив арешт ексголовної юрисконсультки збройних сил Іфат Томер-Єрушалмі до п'ятниці. Її затримали через витік відео зі знущаннями над палестинським полоненим, яке вона схвалила для публікації.
Деталі
Колишню посадовицю, яка подала у відставку минулого тижня, було затримано після того, як у медіа з’явився відеозапис, що, за даними слідства, демонструє жорстоке поводження із палестинським ув’язненим. Вона стверджує, що схвалила публікацію кадрів, аби "відбити пропаганду проти юридичного відділу військових".
Розслідування цього випадку вже призвело до пред’явлення обвинувачень п’ятьом ізраїльським резервістам, яких підозрюють у тяжких побиттях полоненого. Правозахисники повідомляють про численні зловживання проти палестинців, затриманих під час війни в Газі.
Поліція наразі не надала офіційного коментаря, але джерела Reuters підтверджують, що Томер-Єрушалмі залишатиметься під вартою щонайменше до п’ятниці, поки триває розслідування.
